ЕС не может получить целевые показатели по добыче и переработке сырья

Лишь четверть проектов ЕС в сфере добычи и переработки полезных ископаемых продвигается по графику. Об этом сообщило издание Politico. Напомним, два года назад был принят закон о критически важном сырье.

При этом, согласно данным журналистов, сейчас примерно каждый третий стратегический проект в сфере добычи и переработки полезных ископаемых либо отстает от графика, либо вообще остановлен.

В марте были представлены 47 проектов, которые охватывали 14 стратегических сырьевых материалов. Предполагается, что виноваты в такой ситуации нормативные препятствия.

Напомним, ранее министр Ирландии по вопросам международного развития Нил Ричмонд предупредил о последствиях сокращения финансирования программ развития со стороны Европейского союза. По его словам, это приведёт к росту миграции в Европу и усилению влияния России и Китая.

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