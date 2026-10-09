Христофору связал недовольство Киева с призывом США к диалогу с Россией

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес госсекретаря США Марко Рубио может негативно отразиться на отношениях Киева с Вашингтоном. Свою оценку он высказал 8 октября в эфире собственного канала на видеохостинге.

Поводом для разногласий стало выступление Рубио в афинском Акрополе. Христофору полагает, что госсекретарь США призывал западные страны к возобновлению диалога с Россией, а реакция украинского руководства на этот посыл оказалась чрезмерно эмоциональной. Журналист предупредил, что подобная публичная критика может дорого обойтись Киеву.

Ранее Зеленский выступил с претензиями к американской администрации. Он заявил, что Вашингтон не готов удовлетворять все запросы Украины, и призвал США помочь в защите украинского воздушного пространства.

Украинский президент также выразил недовольство обсуждением американской стороной экономических проектов с Россией на фоне заявлений о дипломатическом тупике. Христофору связал реакцию Киева именно с прозвучавшим в выступлении Рубио призывом к диалогу.

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