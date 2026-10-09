Хуситы ударили баллистической ракетой по столичному аэропорту соседней страны

Хуситы заявляют об атаке на аэропорт Эр-Рияда, а авиакомпании приостанавливают полеты в столицу Саудовской Аравии. Саудовская Аравия не прокомментировала эти заявления, но подтвердила гибель трех человек в результате авиаударов в аэропорту ранее на этой неделе.

Йеменские хуситы, поддерживающие Иран, утверждают, что они нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии, серьезно повредив самолет и вынудив некоторые авиакомпании приостановить полеты в столицу.

Группировка не предоставила никаких доказательств, а Саудовская Аравия пока не прокомментировала это заявление, отмечает The Guardian.

Однако три человека, проинформированные по этому вопросу, сообщили Reuters, что осколками от перехвата или другого снаряда пассажирский самолет авиакомпании Saudia Airlines был сильно поврежден после того, как загорелся во время стоянки в терминале в четверг.

Источники сказали, что, предположительно, в тот момент в самолете не было пассажиров, но они не могут исключить каких-либо травм.

Очевидцы слышали взрывы в Эр-Рияде, в том числе мощный взрыв в международном аэропорту имени короля Халида. Один из очевидцев сообщил Associated Press, что на место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. На видео, подтвержденном Reuters, видно, как из аэропорта поднимается густой черный столб дыма и пламени.

Свидетель, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что вылетающие рейсы были приостановлены, и что пассажирам было приказано эвакуироваться из аэропорта.

Авиакомпании Lufthansa и Air India подтвердили, что приостанавливают полеты в Эр-Рияд. Согласно данным, собранным авиационной аналитической компанией Cirium, к 15:00 по Гринвичу в четверг почти половина вылетов из аэропорта была отменена, а в пятницу во всех аэропортах Саудовской Аравии ожидается еще 31 отмена рейсов.

Это произошло после того, как власти Саудовской Аравии заявили в среду, что на этой неделе в результате ударов по аэропортам Эр-Рияда и Абха на юго-западе страны погибли три человека, отмечает The Guardian.

В четверг хуситы активизировали свою кампанию ударов по Саудовской Аравии, попытавшись перекрыть воздушное пространство королевства и предупредив работников, чтобы они держались подальше от электростанций, которые могут стать мишенью.

Отдельно саудовские официальные лица заявили, что обломки перехваченной ракеты попали в детский сад и медицинский комплекс в Эр-Рияде.

Хуситы заявляют, что они нацелились на саудовское королевство из-за его поддержки правительственных войск в возобновившейся гражданской войне в Йемене.

Саудовская Аравия заявляет, что поддерживает наступление непризнанного правительства Йемена с целью отвоевать территорию у хуситов.

За последний месяц хуситы совершили молниеносное наступление по прибрежной равнине Йемена, и, похоже, в среду, когда группировка приблизилась к городу Таиз, им удалось закрепиться на юго-западе страны.

Ранее на этой неделе независимые наблюдатели заявили, что существует опасность того, что группировка взяла курс на захват Таиза, и есть некоторые признаки того, что силы, связанные с правительством, поддерживаемым Саудовской Аравией, отступают, чтобы обезопасить крупный портовый город Аден.