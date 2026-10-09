Киберудар спецслужб: ФБР нейтрализовало хакерские инструменты кибервойск Китая

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США в ходе скоординированной международной спецоперации изъяли доменную инфраструктуру, серверы сканирования и фишинговые платформы, использовавшиеся проправительственной хакерской группировкой из Китая для атак на американскую критическую инфраструктуру.

По данным представителей правоохранительных органов США, вредоносный софт применялся для взлома сотен тысяч сетевых маршрутизаторов по всему миру, сбора закрытой информации с объектов госсектора и слежки за диссидентами и политиками. Захват серверов управления нарушил координацию атак хакерской сети и предотвратил масштабную компрометацию данных правительственных ведомств.

Спецслужбы подчеркивают, что киберпротивостояние между державами приобретает превентивный характер. Аналитики предупреждают о рисках ответных кибератак на инфраструктуру США.

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