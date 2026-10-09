Китай и ЕС договорились упростить экспортные процедуры

Правительство Китая намерено содействовать выдаче разрешений на экспорт редкоземельных металлов в Евросоюз. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам второго раунда двусторонних торгово-инвестиционных консультаций Китая и ЕС, которые прошли 8–9 октября в Пекине.

Как отмечается в документе, стороны согласились с важностью повышения предсказуемости и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек. Китай, в частности, готов продолжать упрощать процедуры выдачи разрешений на экспорт редкоземельных элементов и постоянных магнитов в ЕС через механизм «зелёного коридора».

В свою очередь, власти Евросоюза, как уточняется в сообщении, будут создавать условия для упрощения процедур выдачи ключевых лицензий в отношении Китая в сфере товаров двойного назначения.

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