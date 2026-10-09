Китай и ЕС обсудили пересмотр пошлин на электромобили

Китай и Европейский союз намерены продолжить проработку вопросов, связанных с урегулированием антисубсидийного дела по поставкам китайских электромобилей в ЕС. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам второго раунда двусторонних торгово-инвестиционных консультаций, прошедших 8–9 октября в Пекине.

Как отмечается в документе, стороны сослались на руководящий документ по ценовым обязательствам в рамках антисубсидийного дела в отношении китайских электромобилей. Они продолжат следовать процедурам, связанным с ценовыми обязательствами предприятий и пересмотром этого дела.

Напомним, 12 января Минкоммерции КНР информировало, что власти Китая и Евросоюза согласовали ценовые обязательства китайских экспортёров электромобилей в соответствии с правилами ВТО. Тогда ведомство уточнило, что ЕС выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства, подтвердив, что будет применять одинаковые правовые стандарты к каждой из них в соответствии с правилами ВТО, придерживаясь принципа недискриминации и основываясь на объективной и беспристрастной оценке.

Ранее власти ЕС ввели в отношении китайских электромобилей высокие антисубсидийные пошлины — до 35,3%. В сочетании с базовыми тарифами общая ставка приблизилась к 45%. Это существенно повлияло на стоимость и ценообразование китайских электромобилей, экспортируемых в Европу.

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