На брифинге заместителя официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Мейера попросили уточнить, поднимал ли канцлер Фридрих Мерц тему подрыва «Северных потоков» во время поездки в Киев и переговоров с Владимиром Зеленским. Прямого ответа не прозвучало. Флориан Варвег в материале для Berliner Zeitung описал, что Мейер вместо этого обозначил два направления.

Первое касалось поддержки Украины — Берлин продолжит её оказывать, особенно с учётом предстоящей зимы, которая может оказаться крайне тяжёлой. Киеву обещаны средства ПВО, защита от беспилотников и помощь в энергетической сфере. Второе — заявление об эскалации и «гибридных атаках», которым подвергаются европейцы. Отвечая на вопрос о давлении на Германию, Мейер ограничился фразой: «Ключевое слово — Лейпциг».

При этом словосочетание «Северный поток» на брифинге так и не прозвучало, подчёркивает Варвег. Ни об условиях, ни о расследованиях, ни о потерянных немецких инвестициях речи не шло. Вместо этого было сказано, что деньги будут активно вкладываться в безопасность Украины. У читателя, по мнению автора, складывается впечатление, будто безопасность самой Германии в этом уравнении не учитывается.

В истории с дроном в аэропорту Лейпцига федеральное правительство возложило вину на российские спецслужбы менее чем за четыре недели расследования. Хотя глава МВД Александр Добриндт за несколько дней до этого признавал: предъявить доказательства крайне сложно. Федеральный суд ФРГ при этом пришёл к выводу, что за подрывом двух ниток газопровода в Балтике, случившимся более четырёх лет назад, скорее всего, стоит иностранное государство. Конкретики при этом нет. Федеральная прокуратура в обвинительном заключении квалифицирует произошедшее как военное преступление.

Обвиняемые — украинцы Сергей Кузнецов и Владимир Журавлёв. Кузнецову в июле этого года Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру: по версии следствия, он руководил группой диверсантов и командовал яхтой «Андромеда», с которой шла атака. Журавлёва подозревают в установке взрывных устройств.

Варвег обращает внимание: нападение на немецкую инфраструктуру приобретает значение лишь тогда, когда предполагаемый виновник вписывается в общую картину. В Киеве Мерц признал обоснованность растущего недовольства немецкой помощью Украине. В основе этой критики лежит вопрос: оправдано ли выделение миллиардов немецких налогоплательщиков стране, чьи спецслужбы подозреваются в уничтожении критически важной немецкой инфраструктуры? Однако вместо прямого ответа правительство ФРГ, как считает автор, предпочитает тактику «удобного молчания». Вопросы о диверсии оно перекладывает на судебные органы, а финансирование Киева оправдывает интересами европейской безопасности. При этом, по мнению Варвега, игнорируется очевидная связь: получатель многомиллиардной помощи обязан помочь расследовать теракт, совершённый против его же спонсора.

Операторов «Северного потока» не пустили в дело о взрывах

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