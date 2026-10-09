Компания SpaceX приобрела частоты для работы мобильным оператором в США

Американская корпорация SpaceX объявила о покупке лицензии на низкочастотный спектр. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Эта сделка позволит корпорации стать полноценным мобильным оператором в США. Глава компании Илон Маск назвал приобретение важным шагом для полного покрытия сотовой связью в Америке.

«Это последний критический фрагмент мозаики спектров для полного покрытия сотовой связью в Америке», — заявил глава компании Илон Маск.

Лицензии на диапазон 800 МГц выкупили у фирмы Grain Management LLC. Этот спектр охватывает почти всё население США. Сигнал проникает сквозь стены зданий. Связь работает внутри помещений. Сделка стала возможной после обмена спектрами между Grain и T-Mobile в августе. Федеральная комиссия по связи США одобрила этот обмен. Комиссия потребовала провести сбор заявок на освоение частот. После одобрения регулятора SpaceX объединит спутниковые услуги с наземной сетью. Акции действующих сотовых провайдеров упали почти на 8% после объявления о покупке.

Компания SpaceX развивает проект спутникового интернета Starlink. Проект обеспечивает доступ к сети в удалённых районах. Федеральная комиссия по связи США регулирует использование радиочастот. Комиссия выдаёт лицензии операторам связи. Объединение спутниковой и наземной связи создаёт гибридные сети.

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