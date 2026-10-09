Королева Таиланда совершила первый самостоятельный полёт на истребителе Gripen

Королева Таиланда Сутхида совершила свой первый самостоятельный полёт на шведском истребителе JAS 39 C Gripen. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

«Перед вылетом на базе ВВС в провинции Сураттхани состоялся инструктаж по плану полёта. На нём присутствовал король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. После осмотра истребителя королева вывела машину на взлётно-посадочную полосу. После успешного приземления монарх лично встретил жену и вручил ей букет цветов», — передаёт издание.

Королева Таиланда обладает большим опытом пилотирования. Она получила первую лицензию пилота 13 мая 2010 года. Тогда она освоила самолёт Cessna T-41D на авиабазе в Бангкоке. Общий налёт монархини достиг 1188 часов на разных типах судов. Она управляла легкомоторными и учебно-тренировочными самолётами. Также она пилотировала пассажирские лайнеры Boeing 737-400 и Boeing 737-800. На них она провела в воздухе более 480 часов. К самостоятельному вылету на боевом истребителе она готовилась на двухместной модификации Saab JAS 39D Gripen. На этом самолёте она налетала чуть более 10 часов.

Королева регулярно выполняет обязанности второго пилота. Она сопровождает короля во время внутренних и международных рейсов. В апреле 2025 года монаршая чета посадила королевский борт в международном аэропорту Паро в Бутане. Этот аэропорт считается одной из самых сложных воздушных гаваней в мире. Причина кроется в особенностях горного рельефа.

Многоцелевой истребитель JAS 39 Gripen производит шведская компания Saab. Он способен решать различные боевые задачи.

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