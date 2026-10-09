Космический обход: тесты Starlink в Италии встревожили цензоров в Тегеране

Успешные европейские испытания технологии прямого спутникового подключения к стандартным смартфонам (Direct-to-Cell / Direct-to-Device) сети Starlink в Италии вызвали серьезное беспокойство у надзорных ведомств и киберполиции Ирана. Новое поколение низкоорбитальных спутников способно раздавать интернет-сигнал на обычные мобильные телефоны с поддержкой стандартов LTE без применения громоздких и легко обнаруживаемых спутниковых тарелок.

В настоящее время иранские службы безопасности отслеживают и конфискуют ввозимые контрабандой наземные терминалы Starlink, а также применяют радиоэлектронные средства подавления сигналов. Однако возможность прямого соединения телефонов со спутниками лишает цензоров главного рычага воздействия — контроля над местными вышками сотовой связи и магистральными шлюзами провайдеров.

Официальные лица в Тегеране уже назвали неконтролируемую спутниковую связь инструментом внешнего вмешательства и пригрозили приравнять ее операторов к военным целям. Власти экстренно разрабатывают новые методы радиоэлектронного противодействия спутниковым группировкам.