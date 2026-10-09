КСИР заявил о "наказании" судов в Ормузском проливе каждую ночь

Заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммади в беседе с агентством Fars сообщил, что подразделение каждую ночь проводит операции против судов, которые, с точки зрения Тегерана, не соблюдают установленные им правила прохода через Ормузский пролив. Он также не согласился с американскими оценками объёмов нефти, транспортируемой через эту акваторию.

Мохаммади подчеркнул: корабли, которые нарушают правила в проливе, получают наказание каждую ночь. По его словам, ВМС КСИР с первого дня войны удерживают пролив под полным и всесторонним контролем. Военные намерены и дальше вести как наступательные, так и оборонительные операции.

Отдельно он высказался о цифрах перевозок нефти через Ормуз. Оценки от 3 до 8 миллионов баррелей, которые озвучивали президент США Дональд Трамп и американские СМИ, он назвал недостоверными. По версии замкомандующего, эти данные — выдумка прессы; их задача — снизить цены на нефть и надавить на рынок.

Мохаммади добавил, что ВМС КСИР способны воздействовать на торговые суда, которые Тегеран считает нарушителями, в любой точке Ормузского пролива. Ответственность за нестабильность в Персидском заливе и во всём регионе он возложил на США.

В октябре Трамп утверждал, что нефтяные перевозки через Ормуз вернулись к уровню, который был до войны, а иногда и превышают его. Американский лидер говорил, что за считанные дни через пролив прошли миллионы баррелей. В сентябре также сообщалось, что Соединённые Штаты помогли обеспечить проход свыше 900 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив.

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