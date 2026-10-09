Лантратова потребовала от ООН отреагировать на удар ВСУ по миссии МККК

Ранее наше издание сообщало, что боевики ВСУ нанесли удар по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Произошло это под Донецком.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она потребовала от международных правозащитников, в том числе ООН отреагировать на случившееся.

«Обращаюсь к международным правозащитным структурам, прежде всего - к управлению верховного комиссара ООН по правам человека. Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара», - заявила Лантратова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий. Так она прокомментировала убийство многодетного отца и его дочери в Геническом районе Херсонской области.

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