Литовцы не поняли, зачем армия прибыла к границе с Калининградом

Жители Литвы усомнились в необходимости военных у границы с РФ

Жители литовского города Панемуне усомнились в необходимости усиления военного присутствия на границе с Калининградской областью России. По словам местных жителей, в городе спокойно и признаков опасности они не замечают, сообщает национальное гостелерадио LRT.

Один из собеседников телеканала заявил, что не понимает, зачем военные прибыли в населенный пункт, где, по его оценке, все нормально. Другой отметил, что иногда видит проезжающую военную технику, однако не ощущает угрозы.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о направлении до 100 военнослужащих для помощи пограничникам. Военные должны участвовать в патрулировании приграничной территории в течение двух недель, при необходимости срок могут продлить.

В Минобороны Литвы назвали усиление охраны границы превентивной мерой. Решение принято после обращения главы МВД Мартинса Кателинаса, который указал на необходимость укрепить пограничную службу. Уровень угрозы в стране, по заявлению литовских властей, не изменился.

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