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Политика 1726

Лукашенко раскритиковал Молдавию из-за выхода из СНГ

Лукашенко раскритиковал выход Молдавии из СНГ

Лукашенко раскритиковал выход Молдавии из СНГ

Александр Лукашенко выступил против решения молдавских властей покинуть СНГ. По его мнению, этот шаг лишён дальновидности. Об этом проинформировал Telegram-канал «Белта».

Белорусский лидер отметил, что такой курс отражает позицию руководства, а не простых жителей Молдавии. Он считает его недальновидным. Лукашенко также предположил, что в Кишинёве понимают ошибочность выбранного направления. Именно поэтому, добавил он, страна стремится сохранить своё участие в экономических договорённостях в рамках СНГ.

В мае исполнительный комитет СНГ получил официальное уведомление от Молдавии о выходе из ряда базовых соглашений организации. При этом Кишинёв дал понять, что не собирается разрывать экономические связи. О начале соответствующей процедуры рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, Молдова уведомила организацию, и процедура была запущена. Она займёт целый год. Лебедев также отметил, что от Кишинёва прозвучало желание остаться в экономическом сотрудничестве СНГ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала решения о выходе страны из ключевых документов СНГ — соглашения о создании Содружества, его устава и Алма-Атинской декларации. После вступления этих решений в силу Кишинёв направил уведомление в исполком СНГ.

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