Лукашенко раскритиковал Молдавию из-за выхода из СНГ

Александр Лукашенко выступил против решения молдавских властей покинуть СНГ. По его мнению, этот шаг лишён дальновидности. Об этом проинформировал Telegram-канал «Белта».

Белорусский лидер отметил, что такой курс отражает позицию руководства, а не простых жителей Молдавии. Он считает его недальновидным. Лукашенко также предположил, что в Кишинёве понимают ошибочность выбранного направления. Именно поэтому, добавил он, страна стремится сохранить своё участие в экономических договорённостях в рамках СНГ.

В мае исполнительный комитет СНГ получил официальное уведомление от Молдавии о выходе из ряда базовых соглашений организации. При этом Кишинёв дал понять, что не собирается разрывать экономические связи. О начале соответствующей процедуры рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, Молдова уведомила организацию, и процедура была запущена. Она займёт целый год. Лебедев также отметил, что от Кишинёва прозвучало желание остаться в экономическом сотрудничестве СНГ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала решения о выходе страны из ключевых документов СНГ — соглашения о создании Содружества, его устава и Алма-Атинской декларации. После вступления этих решений в силу Кишинёв направил уведомление в исполком СНГ.

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