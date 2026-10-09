Лукашенко: в 2027 году из СНГ де-юре выходит Молдова

Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане напомнил коллегам о потерях, которые понесло содружество в связи с давлением извне и недостаточно активной работой внутри объединения.

Из СНГ вышли Грузия и Украина.

«А в апреле 2027 года из СНГ де-юре выходит Молдова. Это не выбор простых молдаван, а недальновидное решение руководства», - сказал президент Белоруссии, отметив, что, несмотря на выход, власти хотят сохранить участие в Договоре о зоне свободной торговли.

Лукашенко призвал Кишинев «сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе».

«История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из СНГ. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов содружества», - подчеркнул батька.

Вместе с тем Лукашенко признал, что в плане интеграционного взаимодействия СНГ не дорабатывает, а на встречах лидеров принимается мало практических решений, направленных на углубление сотрудничества .

«Хорошо, что мы встречаемся, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга…. Сделали заявления. Для внутренней аудитории это полезно знать… Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит, прежде всего, экономика», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что прежде всего о серьезных решениях должны подумать государства, обладающие ресурсами.

Владимир Путин в своем выступлении также отметил важность снятия барьеров и посетовал на то, что иногда лидеры в угоду, как им кажется, национальным интересам сознательно сдерживают темп экономической интеграции внутри СНГ.