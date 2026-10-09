Марш скорби и гнева: десятки тысяч испанцев вышли на улицы из-за смерти Марикармен

Десятки тысяч разгневанных граждан вышли на центральные проспекты Мадрида, чтобы почтить память скончавшейся 87-летней пенсионерки Марии дель Кармен Абаскаль (Марикармен) и потребовать радикальной реформы рынка аренды жилья, передает европейское издание Inbox.eu со ссылкой на репортаж France 24.

Выселение тяжелобольной женщины из квартиры, в которой она прожила почти 70 лет, после кратного взвинчивания арендной платы частным инвестфондом стало детонатором жилищного бунта, охватившего всю Испанию. Массовое возмущение и провал согласования закона о защите арендаторов привели к глубокому политическому кризису и объявлению досрочных выборов в стране.

Манифестанты требуют законодательного запрета выселений пожилых людей и установления жесткого потолка цен на съемное жилье. Активисты предупреждают, что акции протеста продолжатся до принятия системных мер защиты арендаторов.

«Потопить его сложно»: капитан рассказал, почему атакованный БЭКами танкер остался на плаву