Медведев считает, что к Мерцу никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал недовольство канцлера Германии Фридриха Мерца из‑за поездки экс‑канцлера Герхарда Шрёдера в Россию.

Медведев заявил: «Мерц, потомок гитлеровских приспешников, возмущён визитом Шрёдера в Россию». «Нынешний канцлер поддерживает „войну до последнего украинца“, - продолжил экс-президент России. - Теперь к нему никто не придёт: ни на день рождения, ни на поминки».

Ранее Герхард Шрёдер прибыл в РФ для решения рабочих вопросов.

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