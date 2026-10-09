Медведев прокомментировал задержание Михаила Звинчука в Черногории

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории. Об этом политик сообщил в своей социальной сети. Он предупредил россиян об опасности поездок в европейские страны.
«Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех россиян объявлена охота», — написал политик. Он также заявил о необходимости пополнять обменный фонд из европейских и американских граждан для возвращения своих соотечественников.
Сегодня стало известно о задержании главы проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супруги Валерии и ещё нескольких человек в Черногории. Россиянин находится под санкциями Евросоюза с июня 2023 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство России в Черногории выясняет обстоятельства его задержания.
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