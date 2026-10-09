МИД РФ: посольство выясняет причины задержания Звинчука в Черногории

Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила Telegram-каналу Baza.

«Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя „Рыбаря“ Михаила Звинчука», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее газета Vijesti сообщила о задержании в Черногории Михаила Звинчука, его жены и ещё троих сотрудников проекта. По данным издания, операцию провели полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Власти связывают это с пресечением гибридной деятельности. Они упоминают операции иностранного информационного влияния.

Михаил Звинчук ранее работал в пресс-службе Министерства обороны России. После увольнения он создал провоенный Telegram-канал «Рыбарь», аудитория которого на сегодняшний день составляет около 1,5 млн подписчиков.

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