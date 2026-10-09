Минск: атака на белоруску в Брянской области была умышленной

В Минске считают, что удар беспилотника по Брянской области, от которого пострадала гражданка Белоруссии, мог быть совершён специально. Такое заявление сделал официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

В четверг Варанков уже рассказывал, что при атаке БПЛА украинских боевиков в Брянской области тяжёлые ранения получила женщина из Белоруссии. Ей пришлось ампутировать конечности.

По его словам, принадлежность машины не вызывала сомнений. Поэтому белорусская сторона располагает основаниями трактовать этот удар как умышленный.

Варанков также сообщил, что временному поверенному в делах Украины передали ноту протеста. В ней отмечено: Киев и раньше предупреждали, что такие действия недопустимы.

Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки ВСУ

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