Минск вызвал дипломата Украины из-за атаки ВСУ на белорусский грузовик

Временный поверенный в делах Украины в Белоруссии Иван Новицкий был вызван в МИД республики. Поводом стала атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области России. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, в результате этой атаки гражданка Белоруссии получила тяжёлые увечья. Дипломату была вручена нота протеста, в которой отмечается, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. В министерстве подчеркнули: принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную.

Украинскую сторону предостерегли от повторения подобных действий. В МИД Белоруссии подчеркнули, что вся ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины. Минск сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования и призвал прекратить провокации, ведущие к эскалации.

Напомним, 8 октября глава Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что в четверг на автодороге Брянск — Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда Клинцовского района, дроны ВСУ атаковали два движущихся грузовых автомобиля. В одной машине осколочные ранения получил водитель, во второй — женщина-пассажир.

Пострадавшая оказалась гражданкой Белоруссии. По данным белорусского МИД, из-за тяжёлых ранений женщине потребовалось хирургическое вмешательство, включая ампутацию конечностей.

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