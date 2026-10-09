Мир с хуситами отложен: Эр-Рияд выдвинул условие

Эр-Рияд не пойдёт на перемирие с хуситами до возврата территорий

В пятницу официальные лица Саудовской Аравии сообщили об успехах йеменских правительственных сил и назвали условие, при котором готовы заключить мир с хуситами.

Эр-Рияд не пойдёт на перемирие или остановку боевых действий, пока лояльный ему кабинет Йемена не восстановит контроль над всеми землями, потерянными за последние недели. Такую информацию приводит L'Orient Today, ссылаясь на местный источник французского агентства AFP.

По словам собеседника издания, королевство не станет уступать «военному шантажу» со стороны хуситов. L'Orient Today также напоминает: в четверг два удара пришлись по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и по самолёту Saudia Airlines. Погибли 3 подданных Саудовской Аравии, среди них пилот. Несколько человек пострадали.

Помимо этого, в пятницу посол Саудовской Аравии в Йемене Мохаммед аль-Джабер объявил, что Баб-эль-Мандебский пролив «очищен от хуситов». Об этом пишет турецкое агентство Anadolu Ajansi. В соцсети X аль-Джабер написал, что Баб-эль-Мандеб очищен от остатков террористического ополчения хуситов, но деталей не привёл. Хуситы на данный момент заявление посла не комментировали.

Anadolu обращает внимание: военная эскалация в Йемене, стартовавшая в июле, стала самым крупным вооружённым конфликтом с тех пор, как после перемирия при посредничестве ООН в 2022 году установилось относительное затишье. В сентябре хуситы взяли под контроль ряд важных районов в провинциях Худайда и Таиз, а также дошли до острова Маюн (Перим) в Баб-эль-Мандебском проливе. На текущей неделе поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы начали операцию «Рассвет Йемена», цель которой — вернуть контроль над занятыми хуситами территориями.

Воздушные удары: хуситы заявили об авианалетах коалиции на Сану, Таиз и Хаджду

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX