Соединенные Штаты Америки намерены и дальше играть конструктивную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил представитель США при ООН по вопросам управления и реформ Джефф Бартос. По его словам, Вашингтон готов продолжить посредничество в трехсторонних переговорах, чтобы положить конец боевым действиям. Данное заявление было сделано в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Украине.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство тем, что США сняли санкции с российского дизельного топлива. В социальных сетях он отметил, что любое ослабление ограничительных мер против России без четкой и длительной договоренности о деэскалации является проявлением слабости. При этом он добавил, что рассчитывает на справедливую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

В пятницу лидеры двух стран, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и перспективы экономического сотрудничества. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Президенты также подтвердили договоренность о продолжении личных контактов, а также о сотрудничестве по линии президентских администраций, спецслужб и других ведомств.

В тот же день Министерство финансов США выпустило лицензию, касающуюся поставок дизельного топлива из России. Согласно документу, операции по его продаже, доставке, разгрузке и импорту разрешены до седьмого апреля 2027 года.

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