МО: ВСУ дистанционно минируют улицы в Константиновке

В Минобороны РФ заявили, что украинские войска используют тяжёлые дроны для дистанционного минирования улиц в Константиновке (ДНР).

Ведомство обнародовало видеоматериалы из Константиновки — их сняли бойцы 84‑й мотострелковой дивизии и 72‑й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. На кадрах видно, как военнослужащие обследуют закреплённые за ними участки города: осматривают здания на территории промпредприятий, дворы жилых домов и автодороги. Цель — выявить неразорвавшиеся боеприпасы либо признаки дистанционного минирования.

В Минобороны подчеркнули, что такую угрозу по‑прежнему несут тяжёлые коптеры ВСУ, способные действовать с большой дистанции.

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