Молдавия готовится к приёму украинских беженцев зимой

Молдавия заявляет о готовности принять новую волну беженцев с Украины в случае, если соседняя страна столкнётся с тяжёлой гуманитарной ситуацией грядущей зимой. Об этом на семинаре по безопасности в Кишинёве, организованном молдавским парламентом совместно с Парламентской ассамблеей НАТО, заявила президент республики Майя Санду.

По её словам, если зимой на Украине ситуация окажется такой же тяжёлой, как ожидает весь мир, Молдавия готова принять столько людей, сколько будет нуждаться в безопасности. Санду напомнила, что с 2022 года в республику приехали более миллиона украинцев, и около 100 тысяч из них нашли в Молдавии свой дом.

Бывший премьер-министр Молдавии Дорин Речан, в свою очередь, отметил, что Кишинёв готов оказать Украине логистическую и энергетическую поддержку, поскольку электросети двух стран связаны. При этом он подчеркнул, что Молдавии также необходимо готовиться к возможным проблемам с собственной энергетической инфраструктурой.

Напомним, с начала конфликта на Украине пограничная полиция Молдавии практически еженедельно сообщает о задержании мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально перейти молдавско-украинскую границу, а также граждан Молдавии, помогающих им в этом.

На территории республики уклонисты от призыва могут попросить убежища — власти заявили, что не будут выдавать беженцев Украине. В стране уже раскрыты десятки преступных группировок, помогавших дезертирам переходить границу; стоимость такой услуги доходила до 10 тысяч долларов.

По данным МВД Молдавии, с началом конфликта нелегальная миграция в стране выросла на 154%, незаконный оборот оружия и боеприпасов — на 24%, оборот наркотиков — на 18%, а контрабанда товаров — на 55%.

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