«Мяч на стороне Трампа»: названа тема переговоров Украины и США

Делегация с Украины прибыла в США для переговоров с американскими чиновниками. В СМИ и социальных сетях обсуждаются разные версии, о чем будет идти разговор: от частичного перемирия до торга о санкциях. Суть одна: администрация Трампа очень хочет успеть до выборов в Конгресс.

В пятницу, 9 октября, в США прибыла украинская делегация для переговоров с представителями Трампа. В Майами Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся не только с украинцами, но и с делегациями ЕС и НАТО, а также с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Украину представляют глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, первый замглавы ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Формально речь о «новых идеях и предложениях» по разблокировке переговоров о завершении конфликта. Фактически Вашингтон хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

По данным Axios, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с украинской и российской сторонами о частичном перемирии: предполагается остановить удары по энергетике и боевые действия в Чёрном море. Помимо прекращения огня, планируется обсудить гарантии безопасности для Украины и программу ее восстановления. «Они все обеспокоены зимой. Это будет тяжёлая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами с целью выработать единое предложение», — заявил журналист издания.

Украинское издание «Страна» при этом указывает, что «сейчас мяч на стороне Трампа». «Главный вопрос — что он готов дать и Киеву, и Москве за то, чтоб они согласились прийти к договоренностям об энергетическом и морском перемириях», — пишет «Страна».

Еще одна версия — конкретный план нынешнего главы Офиса президента Кирилла Буданова*, который он намерен продвинуть. По данным украинских телеграм-каналов, Буданов* предлагает разделить процесс на несколько направлений: военное, безопасность, территории. Сначала деэскалация по энергетике и морю, затем архитектура безопасности, потом вопрос территорий и только в конце — Донбасс. «Наш источник сообщает, что главным предметом закрытых консультаций сейчас не дата следующей трехсторонней встречи, а согласование самой рамки дорожной карты», — подчеркивает телеграм-канал «Резидент».

Впрочем, о чем бы ни шли переговоры, тон им уже задан. Накануне встречи Зеленский решил в лучших традициях украинской дипломатии высказать свое «фи» Трампу и его администрации. Он возмущен переговорами об экономическом сотрудничестве с Россией и нежеланием выполнять все украинские запросы. Слова Рубио о «стратегическом тупике» в конфликте Зеленский отверг. По мнению главы Украины, тупика нет, есть нежелание США помогать. Он потребовал закрыть Путину экономику, наложить санкции на российское оружие, открыть "Старлинк" Украине и помочь защитить небо. По его мнению, при такой поддержке Путин через два-три месяца все потеряет и согласится на переговоры. «Я думаю, что президент Трамп может сделать больше, и он, как наш союзник, должен сделать больше», — подытожил глава Украины.

Только вот Трамп такой тон не любит. И, учитывая его эксцентричность, даже вопреки желанию получить баллы перед выбором в Конгресс, заявления Зеленского могут сыграть не в пользу Киева. Тем очевиднее, что глава Украины не хочет никакого мира.

* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга