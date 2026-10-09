На саммите СНГ приняли 15 документов

Сегодня, 9 октября, 15 документов было принято и подписано в рамках заседания Совета глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Например, было принято решение «О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2027 году», а также решение «Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2028 года Годом социального развития и качества жизни».

Также в принятых документах говорится о проведении переписей населения. Кроме того, была определена концепция развития информационного взаимодействия стран СНГ.

Ранее наше издание сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддерживает инициативу руководства Таджикистана и Туркмении объявить 2028 год в Содружестве Независимых Государств годом социального развития. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

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