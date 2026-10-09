На Украине сообщили о проблемах с передачей электроэнергии между регионами

Шмыгаль заявил о проблемах с передачей электроэнергии между регионами Украины

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена. В своем Telegram-канале он пояснил, что электроэнергия есть, однако передать ее технически невозможно.

По его словам, именно из-за этого компания «Укрэнерго» применяет графики отключений и вводит экстренные ограничения потребления электроэнергии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес мэра Киева Виталия Кличко, заявив о неудовлетворительной подготовке столицы к возможным ударам по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал серьезные повреждения энергосистемы Украины.