Награда за мужество: пилот Flydubai Смит Маччхар получит президентскую медаль Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил о награждении индийского пилота и командира воздушного судна авиакомпании Flydubai капитана Смита Маччхара Президентской медалью за гражданский героизм за решительные действия при отражении попытки захвата рейса FZ1073, сообщает журнал Open Magazine.

На борту следовавшего в Тель-Авив лайнера со 174 пассажирами второй пилот нанес командиру множественные удары топором и попытался отправить судно в пике, однако истекающий кровью Маччхар сумел отбить управление, переключил замок бронированной двери кокпита и впустил на помощь бортпроводников и пассажиров. Ранее израильские власти вручили медали за отвагу шести гражданам, нейтрализовавшим нападавшего в воздухе.

Капитан Маччхар проходит курс лечения и реабилитации в госпитале Абу-Даби. В авиационных кругах его действия назвали образцом хладнокровия и профессиональной верности долгу.

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