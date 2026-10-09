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Политика 1336

Награда за мужество: пилот Flydubai Смит Маччхар получит президентскую медаль Израиля

Индийский командир спас 174 пассажира, открыв дверь кабины во время нападения

Индийский командир спас 174 пассажира, открыв дверь кабины во время нападения
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил о награждении индийского пилота и командира воздушного судна авиакомпании Flydubai капитана Смита Маччхара Президентской медалью за гражданский героизм за решительные действия при отражении попытки захвата рейса FZ1073, сообщает журнал Open Magazine.

На борту следовавшего в Тель-Авив лайнера со 174 пассажирами второй пилот нанес командиру множественные удары топором и попытался отправить судно в пике, однако истекающий кровью Маччхар сумел отбить управление, переключил замок бронированной двери кокпита и впустил на помощь бортпроводников и пассажиров. Ранее израильские власти вручили медали за отвагу шести гражданам, нейтрализовавшим нападавшего в воздухе.

Капитан Маччхар проходит курс лечения и реабилитации в госпитале Абу-Даби. В авиационных кругах его действия назвали образцом хладнокровия и профессиональной верности долгу.

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