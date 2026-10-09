НАТО проведет в европейской стране учения по ядерному сдерживанию

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию в Италии с участием 17 государств

Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября 2026 года в Италии — в манёврах примут участие 17 стран альянса. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте организации.

Согласно публикации, учения начнутся во вторник, а их масштаб будет сопоставим с предыдущими мероприятиями такого рода.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, цель манёвров — поддержать готовность ядерных сил альянса и отработать соответствующие процедуры. «НАТО — оборонительный альянс. Эти учения помогают нам обеспечивать безопасный, защищённый, эффективный и надёжный потенциал для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии. Они также посылают чёткий сигнал единства и решимости», — подчеркнул он.

В альянсе особо отметили, что учения носят плановый характер, проводятся на регулярной основе, не связаны с текущей международной обстановкой и не направлены против какой‑либо конкретной страны. При этом в ходе манёвров не предполагается использование реального ядерного оружия.