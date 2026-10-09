НАТО согнало на секретные учения 20 тысяч бойцов и искусственный интеллект

В учениях НАТО Avenger Triad задействовано порядка 4 тыс. штабистов. В ходе манёвров моделируют действия группировки численностью до 20 тыс. военных. Об этом сообщает DPA. Заявленная цель — отработка оперативного ответа на возможный кризис в зоне от мыса Нордкап в Норвегии до Чёрного моря.

В Висбадене, что в Гессене, на базе штаба Сухопутных войск США в Европе и Африке создали один из центров управления этими симуляционными манёврами. Там за закрытыми дверями опробуют новейшие технологии координации войск с применением искусственного интеллекта. Бригадный генерал Томас Ловин рассказал, что, опираясь на собранную информацию, командование выбирает данные, нужные для принятия решений. Ключевым фактором здесь считают плотное взаимодействие по технике и кадрам между армиями США и остальных государств НАТО.

Командно-диспетчерский пункт в Висбадене действует круглосуточно, в его работе задействовано до 150 военных альянса. На главном мониторе отображается оперативная карта Европы, но её подробности на время приезда прессы убрали из соображений безопасности. Главный акцент в манёврах делают на полной технической совместимости систем связи и управления у США и других стран НАТО.

Военные из ФРГ, откомандированные в Объединённое командование сухопутных войск НАТО в Турции, называют нынешний уровень интеграции техники беспрецедентным и всесторонним. Они говорят, что военные из США, Дании, Италии, Польши и ФРГ не сталкиваются с языковой проблемой. Что касается технологий для штабной работы, здесь заметно лидируют американцы. Ловин особо отметил, что ИИ здесь лишь помощник, а последнее слово и право командовать сохраняются за людьми.

Организаторы говорят, что манёвры нужны, чтобы проверить и показать боеготовность альянса. На официальных брифингах командование не называло Россию напрямую, но, по замечанию DPA, геополитический фон этих учений был понятен каждому их участнику.

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