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Политика 4983

Небензя назвал главного спонсора продолжения украинского конфликта

Небензя назвал Европу главным спонсором продолжения конфликта на Украине

Небензя назвал Европу главным спонсором продолжения конфликта на Украине
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран, заявил, что Европа является не посредником в урегулировании украинского конфликта, а главным спонсором его продолжения.

По его словам, европейские лидеры ведут дело к полномасштабной войне с Россией, причем уже к 2030 году, и население европейских стран начинает это осознавать.

Кроме того, Небензя обвинил НАТО и Брюссель в накачивании Киева вооружениями. По его словам, альянс и Брюссель поставляют Украине дальнобойные системы и снабжают ее разведданными для целенаведения, с помощью которых ВСУ наносят террористические удары по гражданским объектам и мирному населению России.

Небензя также сообщил, что только за минувшую неделю от ударов ВСУ погибли двадцать девять гражданских лиц, среди которых двое детей.

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Автор:
ООН НАТО Россия Киев Брюссель