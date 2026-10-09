Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран, заявил, что Европа является не посредником в урегулировании украинского конфликта, а главным спонсором его продолжения.

По его словам, европейские лидеры ведут дело к полномасштабной войне с Россией, причем уже к 2030 году, и население европейских стран начинает это осознавать.

Кроме того, Небензя обвинил НАТО и Брюссель в накачивании Киева вооружениями. По его словам, альянс и Брюссель поставляют Украине дальнобойные системы и снабжают ее разведданными для целенаведения, с помощью которых ВСУ наносят террористические удары по гражданским объектам и мирному населению России.

Небензя также сообщил, что только за минувшую неделю от ударов ВСУ погибли двадцать девять гражданских лиц, среди которых двое детей.