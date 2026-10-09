«Никуда не денется»: Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии

Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии на саммите СНГ

На саммите СНГ в Туркмении во время церемонии фотографирования президент Белоруссии Александр Лукашенко позволил себе шутку в адрес премьер‑министра Армении Никола Пашиняна — при том, что в последнее время отношения между лидерами складывались непросто.

Момент попал на видео, которое опубликовал Telegram‑канал «Пул Первого», близкий к пресс‑службе белорусского президента. На кадрах — процедура группового фото у государственных флагов, расставленных в алфавитном порядке. Большинство лидеров уже заняли отведённые места, а Пашинян ещё искал своё.

Лукашенко, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и к самому Пашиняну, произнёс: «Никуда он от нас не денется. Будешь теперь между». И Алиев, и Пашинян отреагировали на шутку улыбкой.