Нобелевскую премию мира присудили бывшему комиссару ООН по правам человека

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй получила Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«В 2026 году Нобелевский институт зарегистрировал 287 кандидатов на премию мира, из которых 208 — отдельные лица и 79 — организации», — говорится в сообщении комитета.

Ранее эксперты называли вероятными претендентами Центры экстренного реагирования Судана. Также в списке возможных лауреатов фигурировал папа Римский Лев XIV. Он предпринимает активные усилия для установления глобального сотрудничества. В итоге комитет выбрал именно Пиллэй.

Нобелевская премия мира учреждена по завещанию шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. Эту награду ежегодно присуждают за выдающиеся заслуги в деле укрепления мира. Также премию вручают за защиту прав человека.

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