Трампа вполне логично обошли с премией мира и в этом году

Норвежский Нобелевский комитет объявил в Осло в пятницу, 9 октября, решение о присуждении премии мира 2026 года. Лауреатом стала бывшая Верховный комиссар ООН по правам человека 85-летняя Наванетхем Нави Пиллэй “за ее усилия по укреплению мира и международного права”.

"Приверженность Нави Пиллэй универсальным правовым принципам и ее твердые моральные принципы являются неизменными на протяжении ее долгой карьеры, - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. - Родившаяся в Дурбане, Южная Африка, в семье тамилов индийского происхождения во времена апартеида, Пиллэй стала юристом и первопроходцем в области права, борющимся с глубокой структурной дискриминацией, сегрегацией и отчуждением. Связь между ее ранней работой в защиту Нельсона Манделы и других борцов с апартеидом и ее работой в качестве судьи в некоторых ключевых международных судебных делах нашего времени".

"Лауреат этого года, - сказано далее, - значительно расширила сферу применения и влияние международного права. Она работала судьей в Высоком суде Южной Африки, Международном уголовном трибунале по Руанде и Международном уголовном суде. Она была Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека и до недавнего времени возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях".

Характерно, что имя Пиллэй не значилось в числе фаворитов при попытках дать прогноз, кто станет лауреатом 2026 года.

Среди особо желающих заполучить «мирного Нобеля» был – как и год назад – президент США Дональд Трамп. Но, говоря о Норвежском Нобелевском комитете , он признал: “Я не знаю, каким будет их решение. У них репутация людей, которые, возможно, не присуждают ее таким людям, как я”.

“Я сделал то, чего никто другой никогда не делал. Я не хвастаюсь, я просто сообщаю вам факты, - заявил американский президент журналистам в среду. – Ни один президент, вероятно, никогда не улаживал ни одной войны. Я уладил восемь войн".

Его кандидатура действительно была предложена различными законодателями (включая представителей США и представителей правительств Израиля и Пакистана) за дипломатические инициативы и прекращение огня в ряде регионов.

Но награждать Трампа, устроившего в 2026 году бандитский рейд в Венесуэлу и агрессию против Ирана, взорвавшую весь Ближний Восток, – это было бы настоящим извращением. Так же как присуждать премию мира Зеленскому (есть и такие удивительные предложения).

Среди возможных лауреатов назывались также специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе, папа римский Лев XIV, Центры реагирования на чрезвычайные ситуации в Судане, Международный суд справедливости и Международный уголовный суд. А также – неожиданно! – Международная космическая станция.

Напомним, что Альфред Нобель проявлял большой интерес к социальным проблемам и участвовал в движении за мир. Во многом этому способствовало его знакомство с австрийской писательницей Бертой фон Зуттнер, которая была движущей силой международного движения за мир в Европе (позже она была удостоена премии мира).

Премия мира стала пятой и последней наградой, которую Нобель упомянул в своем завещании. Нобелевская премия мира присуждается комитетом, избираемым норвежским парламентом. Как известно, в отличие от иных нобелевских наград, эта премия вручается не в шведском Стокгольме, а в норвежской столице Осло (это наследие тех времен, когда Швеция и Норвегия до 1905 года находились в унии). Согласно воле Нобеля, премия мира присуждается с 1901 года тем людям или организациям, которые «сделали больше или лучше всего для братства между народами, за упразднение или сокращение постоянных армий, а также за поддержание и продвижение мирных конгрессов».

Информация о потенциальных лауреатах премии держится в секрете – правда, известно, что в этом году было номинировано 287 персон и организаций. Хотя определенные имена всплывают в прогнозах о том, кто будет удостоен премии в том или ином году, это либо просто догадки, либо неофициальная информация, предоставленная людьми, стоящими за номинацией. Списки с именами выдвигаемых на премию номинантов хранятся в тайне как минимум 50 лет. Правом выдвигать того или иного человека или организацию на премию мира пользуются представители целого ряда категорий (например, государственные деятели, члены гаагского Международного суда справедливости, члены исполкома Международной лиги женщин за мир и свободу, университетские профессора по общественным наукам). Также выдвигать номинантов имеют право и лауреаты Нобелевской премии мира.

Эти предложения сначала изучаются Норвежским Нобелевским комитетом, состоящим из 5 членов – после чего формируется короткий список, включающий два-три десятка кандидатов. По каждому из них оставляются отдельные экспертные заключения. Финальное заседание комитета проводится обычно в конце сентября - начале октября. Тогда-то и принимается заключительное решение по поводу лауреатов.

С 1901-го по 2025 год было произведено 106 награждений Нобелевской премией мира. В большинстве случаев (72 раза) награда доставалась одному лауреату. Примерно в трети случаев «Нобеля» делили на двоих. Один из таких случаев связан с единственным случаем отказа от Нобелевской премии мира. В 1973 году награду присудили вьетнамскому политику Ле Дык Тхо и госсекретарю США Генри Киссинджеру за дипломатические усилия по подписанию Парижского мирного соглашения, призванного положить конец войне во Вьетнаме. Но Ле Дык Тхо отказался принять премию, поскольку мир в его родной стране так и не был достигнут. Киссинджер премию получил, при этом пожертвовав полученные деньги на благотворительность. Характерно, что даже на церемонии американский дипломат награждения не присутствовал, а позже предложил вернуть свою нобелевскую медаль после того, как через полтора года Южный Вьетнам был взят войсками Вьетконга.

Всего же по состоянию на прошлый год лауреатами Нобелевской премии мира стали 112 человек и 31 организация. Рекорд по количеству полученных наград принадлежит Международному Красному Кресту – у него целых три «Нобеля» – вдобавок лауреатом премии мира в 1901 году стал и «отец» Красного Креста Анри Дюнан.

В последние годы Нобелевская премия мира завоевала репутацию скандальной награды. Так было и в прошлом году, когда награда была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по защите де