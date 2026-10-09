Нью-йоркский судья отклонил просьбу об освобождении жены Мадуро

Суд в Нью-Йорке отказал первой леди Венесуэлы Силии Флорес в освобождении под залог. Решение принял судья Генри Дж. Рикардо, сообщает CBS.

Адвокаты женщины просили перевести ее под домашний арест до начала судебных разбирательств. Защита ссылалась на серьезное заболевание сердца и предлагала установить круглосуточную вооруженную охрану и GPS-мониторинг. По мнению юристов, Флорес заслуживает возможности ожидать суда вне тюрьмы.

Судья отклонил ходатайство. Он отметил, что предъявленные обвинения являются серьезными. Кроме того, Рикардо указал на наличие у фигурантки доступа к «значительным средствам», что стало одним из оснований для отказа в смягчении меры пресечения.

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