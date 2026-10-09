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Политика 1591

Нью-йоркский судья отклонил просьбу об освобождении жены Мадуро

Власти США оставили первую леди Венесуэлы под стражей несмотря на болезнь

Власти США оставили первую леди Венесуэлы под стражей несмотря на болезнь
ФОТО: @Javier Campos/dpa/Global Look Press

Суд в Нью-Йорке отказал первой леди Венесуэлы Силии Флорес в освобождении под залог. Решение принял судья Генри Дж. Рикардо, сообщает CBS.

Адвокаты женщины просили перевести ее под домашний арест до начала судебных разбирательств. Защита ссылалась на серьезное заболевание сердца и предлагала установить круглосуточную вооруженную охрану и GPS-мониторинг. По мнению юристов, Флорес заслуживает возможности ожидать суда вне тюрьмы.

Судья отклонил ходатайство. Он отметил, что предъявленные обвинения являются серьезными. Кроме того, Рикардо указал на наличие у фигурантки доступа к «значительным средствам», что стало одним из оснований для отказа в смягчении меры пресечения.

Ранее мы писали: Вашингтон расширит дело против Мадуро из-за пыток граждан США

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Автор:
США Нью-Йорк Венесуэла Вашингтон Суд