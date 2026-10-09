Обновлено предупреждение для судов, проходящих через Ормузский пролив

IRNA: ВМС КСИР обновили предупреждение для проходящих через Ормуз судов

Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) обновили предупреждение для всех судов, которые проходят через несанкционированные маршруты в Ормузском проливе.

Соответствующее заявление представителей КСИР приводит Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Как заметили в ВМС КСИР, любое судно, которое нарушает установленные маршруты для пересечения стратегического водного пути, будет подвергнуто преследованию и будет наказано.

Представители ВМС КСИР также указали, что все морские грузоперевозки должны координировать свои действия с Управлением по делам пролива Персидского залива (PGSA) для пересечения пролива.