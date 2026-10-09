Обвинение в дебатах: сенатор США заявил о нарушении законов войны армией Израиля

Американский сенатор Джон Оссофф во время предвыборных теледебатов в Джорджии прямо заявил, что израильские вооруженные силы нарушили законы вооруженных конфликтов и нормы международного гуманитарного права при ведении боевых действий в секторе Газа, сообщает агентство Anadolu Agency и газета The Jerusalem Post.

Законодатель подчеркнул, что глубоко сопереживает безопасности израильского народа, среди которого есть члены его семьи, однако настаивает на абсолютной защите жизней невинных палестинцев и защищает свои решения о блокировке поставок наступательных вооружений. Оссофф также раскритиковал своего оппонента за попытки ввести санкции против Международного уголовного суда, указав, что ответственность за преступления против человечности должна быть неотвратимой независимо от статуса обвиняемых.

Слова влиятельного сенатора отражают растущее напряжение внутри американского истеблишмента по поводу ближневосточной политики. В Израиле высказывания политика назвали элементом предвыборной риторики.

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