Тегеран выступил с резким дипломатическим заявлением, обвинив Соединенные Штаты и Израиль в целенаправленном разжигании долгосрочной нестабильности и кризиса безопасности в регионе Западной Азии. В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что постоянные удары по суверенным территориям государств Ближнего Востока и блокирование международных мирных инициатив разоблачают истинную роль западных союзников.

Иранская сторона отметила, что политика давления и введения односторонних экономических санкций ведет к эскалации региональных конфликтов. В Тегеране призвали страны региона консолидировать усилия в сфере безопасности без внешнего вмешательства внерегиональных держав, указав, что баланс сил на Ближнем Востоке необратимо трансформируется.

Дипломаты заявили о готовности отстаивать суверенитет всеми доступными правовыми и оборонными механизмами. Международные аналитики отмечают сохранение высокого уровня геополитического напряжения между Тегераном и Вашингтоном.

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