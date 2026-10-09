Ранее наше издание сообщало, что Вооруженные силы России полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Константиновка — это не просто очередной населенный пункт в списке освобожденных территорий. Город, который западные СМИ, включая Bloomberg, называли «городом-крепостью», являлся краеугольным камнем всей оборонительной системы украинских войск на Донбассе.

Сегодня, 9 октября, представители Министерства обороны Российской Федерации показали кадры из освобожденной Константиновки, снятые бойцами 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки.

Российские бойцы осматривают строения на территории промышленных предприятий, дворы домов, а также автомобильные дороги. Они выявляют неразорвавшиеся боеприпасы. Особое внимание уделяется промышленным территориям. За обстановкой круглосуточно следят операторы беспилотников.

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