Бывший премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что весной 2026 года деятельность «украинской мафии», которая перевозила по территории страны золото и крупные денежные суммы (в том числе миллионы евро), была пресечена. При этом, по словам Орбана, компетентные органы справились с задачей самостоятельно — без каких‑либо распоряжений с его стороны.

В публикации в соцсети экс‑глава правительства подчеркнул: «Я горжусь тем, что мы успешно пресекли финансовую деятельность украинской мафии — фигуранта крупнейшего в Европе коррупционного скандала — и ликвидировали её структуры на территории Венгрии. Компетентные органы выполнили свои задачи образцово и успешно. Действуя в рамках своих полномочий и без каких‑либо правительственных директив, они проделали отличную работу». При этом Орбан добавил, что при необходимости он без колебаний отдал бы соответствующие распоряжения.

Экс‑премьер считает, что специалисты, занимавшиеся этим делом, достойны признания и награды. «Позорно, что нынешнее правительство преследует именно тех сотрудников, которые лучше всего служили интересам страны, и делает это лишь за то, что они добросовестно выполняли свои обязанности», — отметил Орбан.