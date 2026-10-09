Отказали тормоза: Зеленский объяснил Трампу, как победить Россию за 2-3 месяца

Зеленский, похоже, полностью утратил способность адекватно оценивать происходящее. Ответ на объявленные им ранее «операции давления на Россию» лишил Украину целых отраслей промышленности, основных экспортных поступлений, показал уязвимость мостов через Днепр и энергетики. Но дурню море по колено: Зеленский опять пригрозил России ударами и рассказал президенту Трампу, как можно победить нас за 2-3 месяца. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран боевых действий полковник Левон Арзанов назвал это истерикой.

Зеленский сообщил, что отправляет в США украинскую делегацию, которая 9 и 10 октября проведёт там переговоры. Он пристыдил Трампа за то, что тот до сих пор не усилил давление на Россию и попросил у него зенитные и баллистические ракеты, а также доступ к спутниковым ресурсам системы «Старликн» для дальнобойных ударов по России.

«Помогите нам защитить небо и доминировать там. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что он потеряет всё. Три месяца, два месяца — всё потеряет», — заявил Зеленский.

При этом он признал, что Украина испытывает серьёзный дефицит средств ПВО, а также не имеет денег для их закупки. Точно по пословице: дайте воды, а то так кушать хочется, что переночевать негде.

Еще он традиционно призвал надавить на Россию жесткими санкциями. «Американцы могут сделать больше, - бубнил Зеленский на камеру. - Я думаю, что президент Трамп может сделать больше. И он должен сделать больше, потому что потери (надо понимать — потери Украины и лично Зеленского) настолько велики. Нужно делать больше, чтобы сократить их и остановить эту войну».

Говорил Зеленский как всегда путано, сбивчиво, видно было, что он в упреках США боится сказать лишнего, чтобы не обидеть лично Трампа.

Комментируя спич Зеленского, военкор, Герой России Евгений Поддубный в своем канале отметил, что тот «вышел на новый уровень истерики».

«Налицо полное отсутствие инстинкта самосохранения без раздумий о последствиях, - считает Поддубный. - Украинцам стоит задуматься. У палача, стоящего во главе украинской хунты удивительная, но в то же время губительная способность – слушать, но не слышать, что говорят в Москве о том, к чему может привести тотальная ненависть к России».

В свою очередь, ветеран боевых действий полковник Левон Арзанов сказал «МК», что Зеленскому точно не нужны ни перемирие, ни, тем более — прочный мир. Они для него означают быструю политическую, а то и физическую смерть.

- У Зеленского явно истерика. Он боится мира. Но, Запад, по крайней мере, правители Британии, Германии и Франции, кстати, тоже не заинтересованы в мирном разрешении конфликта на Украине, - говорит эксперт. - Коллективный Запад войну прекращать не хочет. Все их действия направлены на эскалацию конфликта. Они продолжают накачивать Украину оружием, демонстративно тащат ее в НАТО, совершенно не собираются завершать эту войну.

Никакие переговоры они вести не будут. И все, чем сейчас занимается Зеленский, это просто свойственная ему клоунада. Он, как бывший актер, отыгрывает историю с переговорами.

Проблема в том, что никто с нами переговоры вести не собирается. Это мое личное убеждение. Коллективный Запад нацелен на военное или политическое поражение России. Если военным путем не удастся победить Россию, то они рассчитывают на внутреннюю смуту в нашей стране и всячески пытаются ее раскачать.

Все стенания Зеленского о том, что у него не хватает ракет и денег, направлены на продолжение конфликта. Думаю, наше военно-политическое руководство это понимает и предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести Запад в чувство, а Зеленского — быстрее отправить к Бандере. Уверен, это приблизит мир.