Отсрочка плебисцита: власти Палестины переносят выборы в парламент на месяцы

Рамалла заявляет о логистических барьерах и невозможности голосования в Газе

Руководство Палестинской национальной администрации рассматривает возможность переноса ранее анонсированных парламентских выборов на несколько месяцев в связи со сложной обстановкой с безопасностью и невозможностью обеспечить полноценную работу избирательных комиссий в секторе Газа и Восточном Иерусалиме, сообщает газета The Jerusalem Post.

Представители избирательных органов заявили о сложностях с перемещением инспекторов и организацией избирательных участков в разрушенных кварталах анклава.

Оппозиционные палестинские движения выразили обеспокоенность решением, подчеркнув необходимость соблюдения демократических процедур, тогда как сторонники автономии настаивают на принципиальном участии жителей всех палестинских территорий.

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