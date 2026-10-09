Озвучено, когда Трамп может решиться на новые удары по Ирану

Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии «ВФокусе Mail» рассказал, когда президент США Дональд Трамп решится на новые удары по Ирану.

Как заметил эксперт, по состоянию на текущий момент, администрация Трампа ведет подготовку некой «финальной эскалации» в конфликте против Исламской Республики. При этом спикер обратил внимание на то, что они медлят, осознавая, что скоро промежуточные выборы в Конгресс, и если все это устроить сейчас, то это может иметь крайне негативные последствия для американского лидера непосредственно внутри Штатов.

В частности, по словам Дудакова, снова взлетят цены на топливо, а рейтинги Республиканской партии США, которые и так довольно низкие, продолжат падение.

Согласно прогнозу эксперта, американское руководство дождется дня выборов — 3 ноября, и уже после этого, скорее всего, решится на эту эскалацию.