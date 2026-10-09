Парламент европейской страны проголосует по вопросу о выходе королевства из МУС

Во вторник, 13 октября, в нижней палате парламента Нидерландов пройдёт голосование по предложению о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС) и прекращении его деятельности на территории королевства. Об этом заявил Герт Вилдерс — лидер крайне правой Партии свободы.

В соцсети X политик опубликовал текст проекта резолюции и сопроводил его эмоциональным комментарием: «Нидерланды — прочь из МУС. А МУС — прочь из Нидерландов! Долой эту шайку. Голосование во вторник!»

Инициатива была внесена в парламент 8 октября Вилдерсом совместно с его однопартийцем Раймондом де Рооном. В документе фракция крайне правых требует от правительства прекратить участие Нидерландов в МУС и обеспечить выдворение суда с территории страны. По мнению авторов проекта, присутствие МУС в королевстве не отвечает интересам Нидерландов, а работа суда провоцирует «серьёзную и нежелательную» напряжённость на международной арене.

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