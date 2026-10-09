Пашинян сделал громкое заявление о мире между Арменией и Азербайджаном

На встрече лидеров стран СНГ армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном стал свершившимся фактом.

Можно с уверенностью сказать, что за последние два с лишним года не было ни убитых, ни раненых в “результате перестрелок между нашими народами”. Это разительно отличается от прошлых трёх с лишним десятилетий, когда с начала 1990-х годов ежегодно с обеих сторон гибли и получали ранения люди, подчеркнул он.

Восьмого августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи была подписана декларация о парафировании согласованного текста соглашения между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Документ направлен на установление мира и развитие межгосударственных отношений.

Армянская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с США и другими международными партнёрами в рамках инициативы «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания». Этот проект предполагает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.