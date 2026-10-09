Пентагон прорабатывает планы на случай возобновления войны с Ираном

Американские военные прорабатывают варианты на случай возможного возобновления масштабных боевых действий против Ирана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По данным издания, Пентагон разрабатывает планы ударов по объектам хранения ракет и беспилотников, а также другим военным и энергетическим объектам. В ближайшее время американское военное присутствие на Ближнем Востоке может быть усилено за счет трех авианосцев.

Ранее американские СМИ также сообщали, что Центральное командование США получило указание подготовиться к возможным масштабным операциям против Ирана. При этом окончательного решения о проведении новой военной операции президент Дональд Трамп пока не принял.

8 октября Трамп заявил, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном.

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