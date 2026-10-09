...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 3281

Песков предупредил россиян об опасности посещения Европы

Песков отметил, что российским гражданам сейчас опасно посещать Европу

Песков отметил, что российским гражданам сейчас опасно посещать Европу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Об этом представитель Кремля сказал в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на просьбу дать рекомендации российским гражданам в связи с задержанием в Черногории администратора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

По словам Пескова, визиты в Европу для россиян сейчас опасны, и это очевидно. Представитель Кремля указал: «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным".  Пресс-секретарь президента добавил: "Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью».

Заявление Пескова прозвучало на фоне сообщений о задержании в Черногории администратора телеграм-канала «Рыбарь» и его команды.

Читайте материалы на данную тему: "Власти Черногории выдворят создателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука"

"Захарова: Россия так и не получила ответ от Черногории об аресте Звинчука"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

Подписаться

Автор:
Дмитрий Песков Москва Черногория