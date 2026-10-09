Песков предупредил россиян об опасности посещения Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Об этом представитель Кремля сказал в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на просьбу дать рекомендации российским гражданам в связи с задержанием в Черногории администратора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

По словам Пескова, визиты в Европу для россиян сейчас опасны, и это очевидно. Представитель Кремля указал: «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным". Пресс-секретарь президента добавил: "Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью».

Заявление Пескова прозвучало на фоне сообщений о задержании в Черногории администратора телеграм-канала «Рыбарь» и его команды.

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