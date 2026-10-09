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Политика 1774

Планы трехдневных ударов Пентагона по Ирану пошли вразрез с обещаниями Трампа

Американские военные разработали варианты новых ударов по Ирану

По словам источников, американские военные готовят варианты возобновления крупных боевых операций против Ирана несмотря на то, что президент США Трамп продолжает проявлять двойственное отношение к возобновлению войны.

Американские военные разработали варианты новых ударов по Ирану
© Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вскоре на Ближнем Востоке окажутся сразу три авианосца - массированная группировка войск, и Пентагон по приказу Трампа разработал планы нанесения ударов по иранскому арсеналу беспилотных летательных аппаратов и ракет, энергетическим объектам и другим военным объектам, пишет The New York Times.

Но Трамп неоднократно принимал решение не возобновлять тяжелые боевые действия против Ирана. И военный ответ США на действия Ирана в последние недели был более сдержанным, несмотря на участившиеся нападения Ирана на нефтяные танкеры.

В четверг в своем посте в социальных сетях Трамп заявил, что не будет нападать на Иран до промежуточных выборов и что две страны “ведут продуктивные дискуссии”.

По словам официальных лиц, за последние месяцы команда Трампа по национальной безопасности и Пентагон сделали ему пять предложений о проведении крупных операций либо против Ирана, либо против йеменских хуситов. Каждый раз Трамп накладывал вето на эти планы.

Но Трамп снова распорядился о вариантах нанесения удара. Высокопоставленные чиновники национальной безопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсудили планы на встрече в прошлую пятницу в Кэмп-Дэвиде. По словам людей, осведомленных о предложении, в основе планов лежит короткая, интенсивная кампания продолжительностью около трех дней.

Удары будут сосредоточены на ракетном арсенале Ирана и арсенале беспилотников, большую часть которых Корпус стражей исламской революции восстановил с начала войны. Другие цели могут включать иранские энергетические объекты, командные пункты и штабы Корпуса стражей Исламской революции.

Официальные лица поддержали оценку Трампа о том, что в дипломатических переговорах, которые продолжались при посредничестве США, был достигнут определенный прогресс. Переговоры по-прежнему зацикливались на вопросе ядерной программы Ирана. Американские официальные лица хотят сначала достичь соглашения по ядерным амбициям Ирана, в то время как иранские переговорщики настаивают на том, что эти обсуждения должны быть в последнюю очередь.

За прошедшие месяцы Иран стал более жестким противником, поскольку его военная тактика улучшилась. Для уничтожения иранских ракет потребовалось больше перехватчиков, чем в начале войны, что создало проблемы для и без того облагаемого налогом арсенала боеприпасов Америки. По словам людей, ознакомленных с разведданными, Иран, вооруженный спутниковыми снимками китайских компаний, также смог более эффективно наносить удары по американским базам.

С сентября, когда произошел последний значительный обмен ответными ударами, Иран нанес удары по по меньшей мере 13 судам. Ни одна из этих атак не вызвала серьезного отклика со стороны США.

В то время как экспорт нефти с Ближнего Востока растет, участившиеся атаки Ирана напугали грузоотправителей и подняли вопросы о будущих поставках энергоносителей.

В течение всего лета американские военные регулярно принимали ответные меры после иранских нападений на международные суда. Но гораздо менее решительный ответ с тех пор отражает нерешительность Трампа в отношении возобновления войны в полном объеме, говорят официальные лица. Американское командование также обеспокоено растущими трудностями с пресечением иранских атак на базы, где дислоцируются американские войска, энергетические объекты и другую гражданскую инфраструктуру в регионе.

 

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Автор:
Арсенал ОПЕК США Иран Ближний Восток