Планы трехдневных ударов Пентагона по Ирану пошли вразрез с обещаниями Трампа

По словам источников, американские военные готовят варианты возобновления крупных боевых операций против Ирана несмотря на то, что президент США Трамп продолжает проявлять двойственное отношение к возобновлению войны.

Вскоре на Ближнем Востоке окажутся сразу три авианосца - массированная группировка войск, и Пентагон по приказу Трампа разработал планы нанесения ударов по иранскому арсеналу беспилотных летательных аппаратов и ракет, энергетическим объектам и другим военным объектам, пишет The New York Times.

Но Трамп неоднократно принимал решение не возобновлять тяжелые боевые действия против Ирана. И военный ответ США на действия Ирана в последние недели был более сдержанным, несмотря на участившиеся нападения Ирана на нефтяные танкеры.

В четверг в своем посте в социальных сетях Трамп заявил, что не будет нападать на Иран до промежуточных выборов и что две страны “ведут продуктивные дискуссии”.

По словам официальных лиц, за последние месяцы команда Трампа по национальной безопасности и Пентагон сделали ему пять предложений о проведении крупных операций либо против Ирана, либо против йеменских хуситов. Каждый раз Трамп накладывал вето на эти планы.

Но Трамп снова распорядился о вариантах нанесения удара. Высокопоставленные чиновники национальной безопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсудили планы на встрече в прошлую пятницу в Кэмп-Дэвиде. По словам людей, осведомленных о предложении, в основе планов лежит короткая, интенсивная кампания продолжительностью около трех дней.

Удары будут сосредоточены на ракетном арсенале Ирана и арсенале беспилотников, большую часть которых Корпус стражей исламской революции восстановил с начала войны. Другие цели могут включать иранские энергетические объекты, командные пункты и штабы Корпуса стражей Исламской революции.

Официальные лица поддержали оценку Трампа о том, что в дипломатических переговорах, которые продолжались при посредничестве США, был достигнут определенный прогресс. Переговоры по-прежнему зацикливались на вопросе ядерной программы Ирана. Американские официальные лица хотят сначала достичь соглашения по ядерным амбициям Ирана, в то время как иранские переговорщики настаивают на том, что эти обсуждения должны быть в последнюю очередь.

За прошедшие месяцы Иран стал более жестким противником, поскольку его военная тактика улучшилась. Для уничтожения иранских ракет потребовалось больше перехватчиков, чем в начале войны, что создало проблемы для и без того облагаемого налогом арсенала боеприпасов Америки. По словам людей, ознакомленных с разведданными, Иран, вооруженный спутниковыми снимками китайских компаний, также смог более эффективно наносить удары по американским базам.

С сентября, когда произошел последний значительный обмен ответными ударами, Иран нанес удары по по меньшей мере 13 судам. Ни одна из этих атак не вызвала серьезного отклика со стороны США.

В то время как экспорт нефти с Ближнего Востока растет, участившиеся атаки Ирана напугали грузоотправителей и подняли вопросы о будущих поставках энергоносителей.

В течение всего лета американские военные регулярно принимали ответные меры после иранских нападений на международные суда. Но гораздо менее решительный ответ с тех пор отражает нерешительность Трампа в отношении возобновления войны в полном объеме, говорят официальные лица. Американское командование также обеспокоено растущими трудностями с пресечением иранских атак на базы, где дислоцируются американские войска, энергетические объекты и другую гражданскую инфраструктуру в регионе.