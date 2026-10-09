Полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и водометами

В Брюсселе во время разрешённой манифестации против снижения уровня жизни в Бельгии начались столкновения, в ходе которых в отдельных районах города полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Об этом сообщил телеканал RTBF. Таким образом, мирная по замыслу акция переросла в беспорядки, потребовавшие вмешательства правоохранительных органов.

В манифестации приняли участие около 50 тысяч человек. Среди них были в первую очередь работники государственного сектора, включая сотрудников полиции. К акции протеста присоединилось также множество организаций студентов и школьников, выступающих против реформы, ограничивающей финансирование системы образования. Это объединило разные категории граждан, недовольных текущей социально-экономической политикой.

Ранее стало известно, что в результате молодёжных беспорядков, завершившихся столкновениями с полицией, были арестованы 20 человек. Инцидент в Брюсселе отражает растущее напряжение в бельгийском обществе, где недовольство снижением уровня жизни и реформами в сфере образования вылилось в массовые протесты.

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